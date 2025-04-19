Zeus Mağarası ziyarete açıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve heyelan, toprak kayması riski sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatılan Zeus Mağarası, gerekli çalışmaların ardından yeniden ziyarete açıldı. Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde bulunan Zeus Mağarası güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Bölgede yapılan risk analiz raporu sonrasında bölgede toprak kayması ve heyelan riskinin olduğu tespit edildi. Yapılan tespitler sonrasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla mağara, geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Yapılan tadilatların ardından güvenli hale getirilen Zeus Mağarası yeniden ziyarete açıldı. Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Misafirlerimiz, Zeus Mağarasını 08.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirler" ifadeleri yer aldı.