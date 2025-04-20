Ailesini depremde kaybetti müzikle hayata tutundu

6 Şubat'ta asrın felaketinin yaşandığı şehirlerden biri olan Adıyaman'daki depremde müzik öğretmeni Cemal Şahinkaya'nın eşi Müzeyyen (65), çocukları Onur (26), Furkan (21) ve Tuğçe enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depreme sırasında konser için gittiği Ankara'da bulunan Cemal Şahinkaya, Adıyaman'a dönerek enkazlar altında ailesini ararken, yaşanan ikinci büyük depreme yakalandı. Şahinkaya, şiddetli sarsıntının ardından kaldığı molozların altından 4 gün sonra kurtarıldı. Beyninde hasar oluşan ve mesleğinden malulen emekli edilen Şahinkaya, hayatta kalma mücadelesini Aydın sokaklarında müzik yaparak kazandığı parayla sürdürüyor.

KİMSESİ KALMADI

Yaşadığı acılara rağmen müzik ile hayata tutunmaya çalıştığını ifade eden Şahinkaya, "Adıyaman'da 7 katlı binanın birinci katında yaşıyorduk. 6 Şubat'taki deprem öncesi ben bir organizasyon için Ankara'ya gitmiştim. O sırada büyük deprem felaketi yaşandı, ailem enkaz altında kaldı. Eşim Müzeyyen ile birlikte çocuklarım Onur (26), Furkan (21) ve Tuğçe'nin (18) cenazeleri bulunamadı. Ben haberlerden deprem olduğunu öğrenince hemen Adıyaman'a gittim. Ailemi ararken ikinci depreme ben de yakalandım. 4 gün molozlar altında kaldım. Ölmek üzereyken beni buldular ancak oksijensiz kaldığından beynim hasar gördü" dedi.

Şahinkaya depremde kızı Tuğçe ve eşi Müzeyyen'i kaybetti.

MEY ÇALARAK ACILARINI DİNDİRİYOR

Şahinkaya, sokak müziğine nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: "Depremden sonra memleketimde çadırlarda yaşadım. Daha sonra 25 kişi Aydın'da bir öğrenci yurduna yerleştirildik. Öğrenciler gelince yurttan çıkmak zorunda kaldım. Aydın'da hiç kimsem yok. İsabeyli'de bir kiralık ev tuttum. Müzik öğretmeniydim, beynim hasar gördüğü için mesleğimi yapamaz oldum. Malulen aldığım emeklilik maaşı dışında bir gelirim yok. Sokaklarda mey çalarak müzik yapmaya başladım."