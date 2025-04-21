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Haberler Aydın Aydın'da çocukların güvercin kavgası! 1 kişi bıçakla göğsünden yaralandı

Aydın'da çocukların güvercin kavgası! 1 kişi bıçakla göğsünden yaralandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde iddiaya göre güvercin yüzünden iki çocuk arasında çıkan kavgada bir çocuk göğsünden bıçakla yaralanırken, diğeri de gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da çocukların güvercin kavgası! 1 kişi bıçakla göğsünden yaralandı

Olay, Acarlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. (17) ile H.Ü. (16) arasında iddiaya göre güvercin nedeniyle kavga çıktı. Önce sözlü olarak başlayan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. H.Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.'yi göğsünden yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ö.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi H.Ü. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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