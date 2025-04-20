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Aydın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bahçe duvarına çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil müstakil bir evin bahçe duvarına çarparken, kazada 1 kişi yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bahçe duvarına çarptı

Kaza, Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan N.S. idaresindeki 34 ZA 4879 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin bahçe duvarına çarptı.

Aydın’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bahçe duvarına çarptı

Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü N.S.'nin yara almadan kurtulduğu kazada yanında bulunan yolcu konumundaki O.K. yaralandı.

Aydın’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bahçe duvarına çarptı

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.K. tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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