Aydın’da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı toplanmaya başladı. Karacasu'da kuzugöbeği mantarı toplama işi nisan ayında havaların ısınmasıyla beraber başlıyor ve havaların yağışlı gitmesi durumunda mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşların, yaşlısı genci mantarı toplamak için yüksek kesimlere akın ediyor. Bahar döneminde yoğun yağış alan Karacasu'da ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın gelir kapısı olmaya devam ediyor. Doğadan toplanan kuzugöbeği mantarları pazarda satışa sunuluyor.