  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Beslediği boğanın darbeleriyle öldü

Beslediği boğanın darbeleriyle öldü

Aydın’ın İncirliova ilçesinde güreşlere katıldığı Atabey isimli boğasının boynuz darbeleriyle yaralanan Fevzi Göktaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Beslediği boğanın darbeleriyle öldü

Aydın'da bir boğa sahibine saldırarak ölümüne neden oldu. Olay, dün sabah saatlerinde kırsal Palamut Mahallesi'nde meydana geldi. 5 ay önce evlenen 28 yaşındaki Fevzi Göktaş, güreşlere katıldığı 'Atabey' isimli boğasını beslemek için yanına gitti. Bu sırada boğa, Göktaş'a saldırdı. Boğanın boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Göktaş, yere yığıldı. Göktaş'ın hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Beslediği boğanın darbeleriyle öldü

5 ay önce evlenen Fevzi Göktaş, beslediği boğa tarafından öldürüldü

OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Göktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fevzi Göktaş'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA