  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın James Bond filmi değil Ege Denizi

James Bond filmi değil Ege Denizi

İnsan kaçakçıları ve göçmenlerin kullandıkları sıra dışı yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Kuşadası’ndan sualtı scooterı ile Sisam Adası’na geçmek isteyen yabancı uyruklu şahsın film gibi kaçış planı, jandarma devriyesine takıldı.

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

James Bond filmi değil Ege Denizi

YASA dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin sıra dışı kaçış yöntemleri James Bond filmlerini aratmıyor. Aydın Kuşadası'nda Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisindeki İçmeler Koyu bölgesinde devriye çalışması yaptı.

James Bond filmi değil Ege Denizi

Ekipler bu sırada deniz yoluyla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu bir erkek düzensiz göçmen fark etti.

James Bond filmi değil Ege Denizi

EKİPLERDEN KAÇAMADI

GÖÇMENİN, dikkat çekmemek amacıyla su altında sessiz bir şekilde ilerleyebilen "sualtı scooter" adlı cihazı kullanarak Yunanistan'a geçmeyi planladığı tespit edildi.

James Bond filmi değil Ege Denizi

Düzenlenen operasyonla kıyıya yakın bir noktada yakalanan göçmen, gözaltına alındı.

James Bond filmi değil Ege Denizi

Göçmenlerin sıra dışı kaçış yöntemleri James Bond filmlerini aratmıyor.

Yapılan işlemlerin ardından yakalanan yabancı uyruklu şahıs, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA