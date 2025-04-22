James Bond filmi değil Ege Denizi

YASA dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin sıra dışı kaçış yöntemleri James Bond filmlerini aratmıyor. Aydın Kuşadası'nda Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisindeki İçmeler Koyu bölgesinde devriye çalışması yaptı.

Ekipler bu sırada deniz yoluyla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu bir erkek düzensiz göçmen fark etti.

EKİPLERDEN KAÇAMADI

GÖÇMENİN, dikkat çekmemek amacıyla su altında sessiz bir şekilde ilerleyebilen "sualtı scooter" adlı cihazı kullanarak Yunanistan'a geçmeyi planladığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla kıyıya yakın bir noktada yakalanan göçmen, gözaltına alındı.

Göçmenlerin sıra dışı kaçış yöntemleri James Bond filmlerini aratmıyor.

Yapılan işlemlerin ardından yakalanan yabancı uyruklu şahıs, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.