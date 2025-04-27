  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın'da arkadaş cinayeti!

Aydın'da arkadaş cinayeti!

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Arkadaşını vuran Fatih Ü., olay yerine gelen jandarmaya teslim oldu.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Aydın’da arkadaş cinayeti!

Aydın'ın Efeler ilçesinde Timur İpçi (43), borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada arkadaşı Fatih Ü. (47) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehanede çalışan Timur İpçi ile arkadaşı çiftçi Fatih Ü. arasında borç- alacak nedeniyle kavga çıktı.

Aydın’da arkadaş cinayeti!

Pompalı tüfekle arkadaşı göğsünden vuran Fatih Ü.

Kavgada Fatih Ü., pompalı tüfekle Timur İpçi'ye ateş edip, göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın’da arkadaş cinayeti!

Pompalı tüfek saldırısında ölen Timur İpçi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İpçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evli, 2 çocuk babası İpçi'nin cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Fatih Ü., olay yerine gelen jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA