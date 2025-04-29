Arkadaşını pompalıyla öldürdü, ‘kaza oldu’ dedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı arkadaşı Timur İpçi'yi pompalı tüfekle öldüren (43) arkadaşı Fatih Ünlü (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ünlü ifadesinde, "Alacağım yoktu, kaza oldu" dedi. Olay, Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehanede çalışan Timur İpçi ile çiftçi Fatih Ünlü arasında iddiaya göre başlayan borç kavgası kısa sürede büyüdü. Sözlü tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Fatih Ünlü, pompalı tüfeğini ateşleyerek İpçi'yi göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Timur İpçi

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Timur İpçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan İpçi'nin cansız bedeni, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

KATİL TESLİM OLDU

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı Fatih Ünlü, bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek pompalı tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fatih Ünlü, karakoldaki ilk ifadesinde "Alacağım yoktu, korkutmak isterken kaza oldu" dedi. Arkadaş katili Fatih Ü. işlemlerinin ardından adliye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.