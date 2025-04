Aydın’da cins köpekler birincilik için yarıştı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde düzenlenen Köpek Güzellik ve Irk Değerlendirme Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ile Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, renkli anlar yaşandı. İngiliz Pointer ve İngiliz Setter cinsi köpeklerin boy gösterdiği yarışmada, köpeklerin fiziki özellikleri ve duruşlarına göre puanlama yapıldı. Yarışmacılardan Tacettin Toker, safkan ırk yetiştirmenin emek gerektirdiğini belirterek, "Bu köpekler için 15 yıldır uğraşıyorum. Her şeyleri kayıt altında. Çiftleşme izinlerini bile federasyona bildiriyoruz. Eğitimi ise daha çok yürüyüş üzerine oluyor" dedi. Beyza Vural ise, köpek sevgisinin babasından geldiğini ifade ederek, "Avcı bir babanın kızıyım ve köpeklerle iç içe büyüdüm. Köpeğimiz Adolf ırkının en iyisi. Geçen sene 'Best of' birinciliğimizi aldık, bu yıl da birincilik hedefliyoruz. Beni bu günlere getiren babama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.