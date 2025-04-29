‘Çalışanlarını istifaya zorladı’

AYDIN'IN Söke ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın, İYİ Partili Belediye çalışanlarını tehdit ve mobingle istifaya zorlandığı iddiası ortalığı karıştırdı. İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, Başkan Arıkan'ın akrabalarını doldurmak için kendi partisinden belediye çalışanlarının mobbingle istifaya zorlandığını söyledi. 31 Mart seçimlerinin ardından Söke Belediye Başkanlığı koltuğunu oturan Arıkan, geride kalan bir yıllık dönemde hizmette sınıfta kaldı.

Çağlar Çelikez

İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, Başkan Arıkan'ın İYİ Partili belediye çalışanlarını tehdit ve mobingle işten çıkarıp yerine kendi akraba ve CHP'lileri aldığını söyledi. "İstifa edin; yoksa sizi çöpe, park bahçeye veririz" diyerek Arıkan'ın İYİ Partili çalışanlara mobing uyguladığını belirten Çelikez, belediyede kimin ne yaptığının belli olmadığını dile getirdi.