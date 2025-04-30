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Gazeteciler Cemiyeti Baskanı Çetin vefat etti

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Gazeteciler Cemiyeti Baskanı Çetin vefat etti
AYDIN Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Erman Çetin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydınpost haber sitesinin sahibi, AGC Başkanı 45 yaşındaki Erman Çetin bir spor salonunda spor yaptığı sırada aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erman Çetin'in cenazesi, Cemiyet binası önünde helallik alındıktan sonra, ikindi namazına müteakip Bey Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Çine ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde defnedildi.
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