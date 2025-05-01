Go-Kart pistinde kaza yapan iş insanı öldü

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde Go-Kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan iş insanı hız tutkunu rallici Ömer Tolon (52), tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Türkiye'nin ilk ev ve sanayi tipi çamaşır makinesini üreten, 77 yıllık köklü geçmişinde birbirinden farklı başarılara imza atan Tolon Makine'nin sahiplerinden ve üçüncü kuşak temsilcilerinden Ömer Tolon, 15 Şubat 2025 tarihinde Nazilli'de bulunan Go- Kart pistinde UTV aracıyla yaptığı sürüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada boynunda derin bir kesik oluşan Tolon, aynı zamanda beyin kanaması geçirdi.

YASA BOĞULDULAR

OLAY yerinde kalbi duran Tolon, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla tekrar hayata döndürüldü. İlk müdahalesi Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan Tolon'un durumu ağır olduğu için İzmir Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Ambulans helikopterle İzmir'e taşınan Tolon, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Tolon, sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi duyan yakınları ve iş dünyasından dostları büyük üzüntü yaşarken, Tolon'un vefatı sevenlerini yasa boğdu.