Kuşadası yenileniyor

KUŞADASI Belediyesi, son yıllarda altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla dikkat çeken bir dönüşüm süreci yaşıyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana, kent genelinde toplam 1 milyar 117 milyon liralık yatırım yapılırken, bu kapsamda 268 kilometrelik yeni yol kazandırıldı. Karaova Mahallesi'nde Selen Evler 2, 3 ve 4'üncü sokaklar ile Önder Sitesi 1'inci sokakta kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları da sürüyor. Böylece bölgedeki ulaşım konforunun artırılması, altyapı sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. Ömer Günel, kent genelinde başlatılan yenileme çalışmalarının planlı bir şekilde süreceğini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi Kuşadası'nı adım adım yeniliyoruz" dedi.