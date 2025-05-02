İncirliova, Akıllı Şehir yolunda ilk adımı attı

Aydın'da İncirliova Belediyesi, ilçeyi geleceğe taşıyacak Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası çalışmaları kapsamında ilk adımı attı. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde, belediye personeline yönelik "Akıllı Şehir Yönetişimi Eğitimi" düzenlendi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde başlatılan projenin ilk ayağını oluşturan eğitim programı, İncirliova Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. İki gün süren eğitimde, Yönetim Danışmanı Mustafa Oğuz tarafından projelerde görev alacak belediye personeline; kurumsal sürdürülebilirlik ve akıllı şehir teknolojileri gibi konular anlatıldı.

HİBE DESTEĞİ YAĞACAK

İncirliova Belediyesi'nin Akıllı Şehir Stratejisi kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile GEKA başta olmak üzere birçok paydaşın desteğiyle çeşitli projeler hayata geçirilecek. Geliştirilecek projelerle İncirliova'nın dijital altyapısı güçleneck. Bu kapsamda, ilçeye Avrupa Birliği de dahil olmak üzere bir çok kurumdan hibe destekleri gelmesi sağlanacak.