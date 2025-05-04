Kuşadası’na 5 kruvaziyer gemisi ile 4 bin 902 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine sabah saatlerinde demirleyen 5 kruvaziyer gemisi, ilçeye 4 bin 902 turist getirdi.

Kuşadası Limanı'na bu sabah Bahama bayraklı "Gemini", "Wind Spirit" ve "Marella Discovery" ile Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Splendor" ve Norveç bayraklı "Viking Mars" gemileri demirledi.

Beş gemi ilçeye, çoğunluğu ABD'li olan toplam 4 bin 902 turist getirdi. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu, alışveriş yaptı.