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Haberler Aydın Kuşadası’na 5 kruvaziyer gemisi ile 4 bin 902 turist geldi

Kuşadası’na 5 kruvaziyer gemisi ile 4 bin 902 turist geldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesi, bu sabah 5 kruvaziyer gemisinin demirlemesiyle hareketlendi. Bahama bayraklı "Gemini", "Wind Spirit" ve "Marella Discovery" ile Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Splendor" ve Norveç bayraklı "Viking Mars" gemileri, ilçeye toplamda 4 bin 902 turist getirdi.

İHA

Giriş Tarihi:

Kuşadası’na 5 kruvaziyer gemisi ile 4 bin 902 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine sabah saatlerinde demirleyen 5 kruvaziyer gemisi, ilçeye 4 bin 902 turist getirdi.

Kuşadası Limanı'na bu sabah Bahama bayraklı "Gemini", "Wind Spirit" ve "Marella Discovery" ile Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Splendor" ve Norveç bayraklı "Viking Mars" gemileri demirledi.

Kuşadası’na 5 kruvaziyer gemisi ile 4 bin 902 turist geldi

Beş gemi ilçeye, çoğunluğu ABD'li olan toplam 4 bin 902 turist getirdi. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu, alışveriş yaptı.

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