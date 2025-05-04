Kuşadası’nda iki grup arasında sopalı kavga çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Kuşadası ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, kavgada yaralananlar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.