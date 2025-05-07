Aydın'da feci kaza! Çöp poşetini almak için inmişti, kamyonun çarptığı temizlik işleri personeli hayatını kaybetti

Kaza, Söke-Aydın yolu üzerindeki çimento fabrikası yan��nda bulunan tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 58 yaşındaki Mehmet Öz'e, çöp aracının arkasındayken çöp poşetini almak için indiği sırada, seyir halindeki bir kamyon çarptı. Ağır yaralanan Mehmet Öz, olay yerinde hayatını kaybetti.





Kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı. Özel bir şirkete ait olduğu belirlenen kamyonun sürücüsü ise kayıplara karıştı.