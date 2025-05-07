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Aydın’da umut dolu kitap seferberliği

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın’da umut dolu kitap seferberliği
AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi başlattıkları "Kitap Seferberliği" projesiyle depremzede Hataylı çocuklara yüzlerce kitap ulaştırdı. Öğrencilerin bu anlamlı girişimi, yalnızca bilgi değil, umut ve dayanışma da taşıdı. Depremin en ağır izlerini taşıyan illerden biri olan Hatay'da, çocukların eğitim hayatı büyük ölçüde kesintiye uğradı. Bu zorlu dönemde bir fark yaratmak isteyen ADÜ öğrencileri, kitap kampanyası başlattı. DAGMAR ekibi, "Eğitim, her çocuğun en temel hakkıdır. Deprem sonrası eğitim hayatları sekteye uğrayan çocuklarımız için fark yaratmak istedik" dedi.
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