İncirliova’da bir hayırsever okula sıra bağışladı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde bir hayırsever tarafından temin edilen sıralar İncirliova Belediyesi'nin desteği ile Hacıaliobası İlkokulu'na teslim edildi. İncirliova'da hayırsever vatandaş Şuayip Bayrak tarafından Hacıaliobası İlkokulu'na bağışlanan sıralar öğrencilerin kullanımına sunuldu. Sıralar okula teslim edilirken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Hacıaliobası Mahallemizde anlamlı ve güzel bir hayrın gerçekleşmesine destek olmanın mutluğunu hep birlikte yaşadık. Bundan sonra yeni sıralarında eğitim görecek olan sevgili çocuklarımızın mutluluklarını görmek bizler için günün en güzel hediyesi oldu" dedi.