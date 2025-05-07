Karanlık dünyası “İnci” gibi parladı

AYDIN'DA yaşayan doğuştan görme engelli İnci Genç, karanlık dünyasını azim ve çalışkanlığıyla aydınlattı. 970 gram olarak dünyaya gelen İnci, doktorların yaşamasına mucize gözüyle baktığı bir bebekti. Ancak hayata tutunan ve eğitim hayatındaki tüm engelleri aşan genç kız, 30 yaşında müzik öğretmeni olmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 28 yıllık görev süresinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı olarak 9 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Hakan Genç (61) ve Serpil Genç (60) çiftinin tek çocuğu İnci Genç, dünyaya 970 gram olarak geldi. Doktorların yaşamasının mucize dediği İnci, hayata tutundu ancak henüz 6 aylıkken yüzde 90 görme kaybın olduğu belirlendi.

Eğitim hayatı boyunca kendisine en büyük desteği ailesinin verdiğini belirten Genç, "Bu süreçte yanımda olan ve adeta hayatlarını bana adayan aileme gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Hayatın güzellilerini hiç göremeyen İnci, hiçbir zaman pes etmedi. 30 yaşındaki genç kız 4 yıllık 2 üniversite diplomasıyla tamamladığı eğitim hayatının ardından öğretmenlik hayaline kavuştu.

ENGELLERİ AŞTI

İNCİ Genç, kariyer yolculuğunda 2012-2016 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü tamamladı. 2016 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına özel yetenek sınavı ile girerek başarıyla mezun oldu. Aldığı 2 üniversite diploması sonrasında 2021 yılında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan yeterli puanı alarak Yakın Doğu Üniversitesi'nde Özel Eğitim alanında yüksek lisans eğitimine başlayan İnci, yüksek lisans eğitimi devam ederken 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) başarılı oldu. Engelli Öğretmen Atamaları kapsamında 10 il tercihte bulunan engelli genç kız, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde müzik öğretmeni olarak atandı. İncim Genç, azim ile tüm engellerin aşılabileceğini herkese gösterdi.