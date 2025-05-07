Marangozluk aile mirası oldu

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki marangoz ustası Hüdaverdi Şentürk, babası Mevlüt Şentürk'ün 1949 yılında kurduğu marangoz atölyesindeki tam 76 yıldır kapanmayan tezgahta çalışmaya devam ediyor. Babasından miras kalan mesleği sürdürdüğünü belirten Şentürk, "Çalışmadığım zaman kendimi boşlukta hissediyorum" dedi. Çocuk yaşta ahşapla tanışan Hüdaverdi Şentürk, 1972 yılında askerden dönüşte babasından işi devraldı. O gün bugündür tezgahı bırakmayan Hüdaverdi Şentürk mesleği oğullarına da öğretti. Şentürk marangozluğun kendisi için bir iş değil, bir yaşam disiplini olduğunu belirtti.