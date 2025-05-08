Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri yakalandı

Aydın'da çok sayıda suça adı karışan ve kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Ahmet Özcan Bosna Hersek'te yakalandı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma Zaza Ahmet olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Ahmet Özcan'ın (44) suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, hakaret, cinsel taciz, uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 22 kaydı bulunuyordu.

SUÇ KAYDI KABARIK

Özcan'ın geçmişte Muğla Bodrum'da düzenlenen operasyonlarda şüpheli olarak işlem gördüğü, Aydın'da haraç alma ve silahlı saldırılarla bağlantılı olduğu, Didim İlçe Emniyet Müdürü'ne yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu, eğlence mekanına yapılan saldırıda 2 çalışanın yaralanmasına neden olduğu ve Aydın'da öldürülen Sidal Savaş'ın olayında firari olduğu belirlendi. Söke, Didim ve Kuşadası bölgesinde faaliyet gösteren suç örgütü lideri olan kırmızı bültenle aranan Ahmet Özcan, saklandığı adreste Bosna Hersek polisi tarafından yakalandı.