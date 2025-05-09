Babalığın batsın!

AİLE içi şiddet en çok çocukları mağdur ediyor... Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Ayşegül Yüre, yaklaşık 2 yıl önce evlendiği Mehmet Yüre'den boşanma kararı aldı. Önceki gün akşam saatlerinde Mehmet Yüre, eşiyle telefonda yaşadığı tartışmanın ardından eve gitti.

Göktuğ'un kurtarılmasının ardından polis ekipleri öfkeden çılgına dönen Mehmet Yüre'yi etkisiz hale getirdi.

Tartışmanın evde daha da büyümesi üzerine kontrolden çıkan öfkeli baba, çocuk odasına girerek 1.5 yaşındaki oğlu Göktuğ'u alıp kaçtı. Bunun üzerine anne Ayşegül Yüre, KADES uygulaması aracılığıyla yardım çağrısında bulundu.

3 saat boyunca kaçan Mehmet Yüre, köşeye sıkışınca oğlunun başını taşla ezeceğini söyleyip tehditler savurdu.

POLİS EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

İHBAR üzerine bölgeye giden polis, Mehmet Yüre'yi kısa süre içinde bir sokakta kıstırdı. Ancak öfkeli baba, "teslim ol çocuğu bize ver" çağrılarına uymayarak kaçmaya başladı.

Gözü dönmüş babayı ikna etmek için yaklaşan bir polis memuru küçük çocuğu kurtarmayı başardı. Polis, minik Göktuğ'u öpüp sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada eline bir taş alan gözü dönmüş baba, kendisini kovalayan polisleri de "Yaklaşmayın yoksa çocuğun kafasını taşla ezerim" diye tehdit etti.

Minik Göktuğ, olay yerinde annesi Ayşegül Yüre'ye teslim edilirken anne ve oğlu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

3 saat süren ikna çabalarının sonunda minik Göktuğ, bir polis memuru tarafından kurtarılırken, Mehmet Yüre'yi ise olay yerindeki diğer polisler etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.