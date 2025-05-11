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Haberler Aydın Anneanne ve torunun öldüğü kazada sürücü kusurlu çıktı

Anneanne ve torunun öldüğü kazada sürücü kusurlu çıktı

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Anneanne ve torunun öldüğü kazada sürücü kusurlu çıktı

Aydın'ın Köşk ilçesine bulunan kum ocağı yakınlarında meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında kamyon sürücüsü hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan kamyon sürücüsü A.R.D. asli kusurlu bulunurken, kazada eşini ve torununu kaybeden motosiklet sürücüsü İ.D. ise tali kusurlu bulundu. İ.D. yaralanırken, eşi Ayşe Dülmenci ile torunu Ferdi Serinkan (5) hayatını kaybetmişti.

Anneanne ve torunun öldüğü kazada sürücü kusurlu çıktı

Ayşe Dülmenci

Davada tutuklu sanık kamyon şoförü A.R.D., motosikletin viraj çıkışında kamyonun arka kısmına çarptığını, çarpma anını aynadan gördüğünü söyledi. İ.D. ise kazanın çarpışma sonucu değil, fren yaparken motorun kaymasıyla meydana geldiğini öne sürdü. Hazırlanan raporda kamyon sürücüsü A.R.D. asli kusurlu, motosiklet sürücüsü İ.D.'nin tali kusurlu olduğu belirtildi. Mahkeme olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

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