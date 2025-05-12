Aydın’da son dileğini söyleyip uçuruma sürdü

AYDIN'IN Çine ilçesinde iki çocuk babası Ahmet Çiğ'in, eşine duygusal bir veda mesajı attıktan sonra aracıyla uçuruma yuvarlandığı ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Eşine "Seni çok seviyorum. Çocuklarımıza iyi bak" diyerek attığı son mesaj yürekleri dağladı. Yeni Mahalle'de yaşayan, evli ve iki çocuk babası Ahmet Çiğ, çalıştığı firmadaki mesaisinin ardından eşine, "Dutluoluk'a birini görmeye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Ancak kısa süre sonra eşine duygusal bir veda mesajı attı ve telefonunu kapattı. O andan itibaren kendisine bir daha ulaşılamadı.

AİLESİ YASA BOĞULDU

AHMET Çiğ'e ulaşamayan ailesi, büyük bir endişeyle durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polis ve jandarma ekipleri vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başladı. Aynı saatlerde Dutluoluk mevkiinden gelen bir ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı bilgisi geldi. Olay yerine ulaşan ekipler, uçurumun dibinde hurdaya dönmüş otomobili, birkaç metre ileride ise Ahmet Çiğ'in cansız bedenini buldu.

Yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı. Ailesi ve sevenleri, alınan acı haberle yasa boğuldu. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, Ahmet Çiğ'in neden bu kararı aldığı ve yaşadığı olası psikolojik sorunlar da araştırılıyor. Geride bıraktığı veda mesajı ise sosyal medyada ve çevresinde derin üzüntü yarattı.