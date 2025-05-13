Aydın'da yol çalışmasında bulunmuştu! Oda mezarın üstü kapatıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer Mahallesi'nde 25 Nisan'da yol yenileme çalışması yaptı. Bölgenin arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti.