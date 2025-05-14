Sevilen esnaf başından vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesi, gece saatlerinde gelen kara haberle sarsıldı. İlçenin sevilen esnaflarından, evli ve iki çocuk babası Seyfettin Toktaş, minibüsünde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Dallıca Mahallesi'nde, çay kenarında akşam saatlerinde çevreden gelen silah sesi ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Toktaş'ı minibüsünde cansız şekilde buldu. Yaşamına son verdiği tahmin edilen Toktaş'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının tespitlerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Toktaş'ın, son yıllarda kestane ticaretiyle de uğraştığı öğrenildi.