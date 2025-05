Aydın Valiliği’nden önlemli karar: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski artarken Aydın Valiliği tarafından alınan karar ile il genelinde bulunan ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aydın Valiliğince alınan kararlar kapsamında il sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 1 Haziran 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz sınırları içerisinde orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, orman yangınlarında ve öncesinde alınması gereken tedbirleri, yapılacak işlemleri belirlemek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangınlara karşı korumak için orman yangınlarını önleyici tedbirler alınmıştır. Aydın İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 17 Nisan 2025 tarih ve 01 sayılı kararının 20'inci maddesine dayanarak sınırları belirtilen ormanlara ve ormanlık alanlara girişlerin, 1 Haziran 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yetkili makamların iznine tabii olması, 6831 Sayılı Orman Kanunu 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu ve 66'ncı maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. Bu kapsamda belirtilen ormanlar ve ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girilmesi kesinlikle yasaktır.

Belirtilen sahalar, çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında Mahalli Mülki Amirden izin almadan etkinlik, piknik yapmak ve konaklamak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında dumansız piknik yapılması yönünde uyarılarda bulunulacak, tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunacak çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontrol yapacaklardır.

Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları ve hafriyatı, cam türü gibi atıkların bırakılması yasaktır. Anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman içi ve kenarında bulunan turizm tesisleri, çadırlı kamp alanlar, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması her talep için verilen özel izinler dışında yasaktır.

Karayolları güzergahında seyir ve park halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek malzemelerin (sigara, şişe, cam, çöp vb.) atılması ve bırakılması yasaktır. Kritik hava hallerinde gerekirse ek yasaklama uygulanabilecektir. Aydın Valiliğince yukarda alınmış düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını, iş bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ve '5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32' inci maddesine göre işlem yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.