Aydın’daki katliamdan kan donduran detaylar

Kahraman itfaiyeciyken, eşi ve iki çocuğunu alevlere teslim ettiği için 'cani itfaiyeci' lakabı takılan Turgay Gezgin'in (40), yaptığı katliamın şok eden detayları ortaya çıktı. Nazilli Belediyesi İtfaiyesi'nde görev yapan Turgay Gezgin (40), 18 Mart gecesi evinde çıkan yangında eşi Fatma Gezgin ile çocukları 3 yaşındaki Toprak ve 12 yaşındaki Deniz'i canice hayattan kopardı. İlk bakışta trajik bir yangın vakası gibi görünen olay, soruşturmanın derinleşmesiyle bir aile katliamına dönüştü.

VETERİNERDEN İLAÇ ALMIŞ

Polis tarafından 2 ay teknik takibe alınan hemşire nişanlısı ile telefonları dinlenen Turgay Gezgin'in, yangından bir gün önce veterinerden hayvanlar için kullanılan ağır bir uyku ilacı temin ettiği ortaya çıktı. İddiaya göre, eşine ve çocuklarının yemeklerine bu ilacı katarak derin uykuya geçmelerini sağladı. Ardından doğalgazı açarak zehirlenmelerini sağladı ve soğukkanlılıkla evi ateşe verdi.

En çarpıcı gelişme, korkunç yangından kısa süre sonra yaşandı. Eşi ve çocuklarını toprağa verdikten yalnızca haftalar sonra Turgay Gezgin, bir yıldır ilişki yaşadığı hemşire F.T. ile nişanlandı. Bu gelişme, olayın bir tesadüf değil, önceden planlanmış bir cinayet olduğunun en net işaretiydi. Bu gelişme, cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmayı başka bir boyuta taşıdı.

Olay gecesi Fatma Gezgin'e ait cep telefonundaki mesajlaşmalar ve fotoğraflar silinmişti. Yapılan incelemede bu verilerin, Gezgin'in Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire sevgilisi F.T. ile olan yasak ilişkisini içerdiği belirlendi. Delilleri karartmak isteyen Gezgin, telefon kayıtlarını da yok etti.

TEKNİK TAKİPTE YAKALANDI

POLİS ekipleri, Turgay Gezgin'i teknik ve fiziki takibe aldı. Güvenlik kameralarından alınan görüntülerde, Gezgin'in yangından önce defalarca eve girip çıktığı tespit edildi. Ayrıca yangın ihbarı yapılmadan önce olay yerinde bulunması, suçunu ele veren en büyük delillerden biri oldu. Gezgin veterinerden kedisini kısırlaştırdığını ve uyumasına yardımcı olması için ağır bir uyku ilacı aldığı belirlendi. Oysa Gezgin'in evinde kedi olmadığı, bu ilacı eşine ve çocuklarına içirdiği ve yangın esnasında uykudan kalkmamaları için verdiği belirlendi. Gezgin sorgusunda tüm iddiaları inkar etse de detaylı sonuçların otopsiden gelecek raporla ortaya çıkaracak.