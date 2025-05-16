Aydın'da eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Cani kocanın şeytani planının detayları ortaya çıktı! Başsavcının şüphesi katliamı aydınlattı

KULAKLIK DETAYI Başsavcı Dilsiz, ceset üzerinde yaptığı detaylı araştırmada rahat bir uyku hali, elin yastığın altında olması ve kulakta takılı kulaklık kan donduran gerçeğin aydınlanmasında ilk anahtar oldu.

Öte yandan acı olaydan sadece 15 gün önce, gece evde uyuyan Fatma Gezgin ve çocukları, doğalgaz sızıntısıyla zehirlenmek üzereydi. Ancak Fatma Gezgin'i uyanmasıyla ölümden döndüler. Fatma Gezgin bu olayı ailesine ve yakın arkadaşlarına sıradan yaşanmış bir kaza diye anlattı. Oysa arıza var diye gelen teknisyenler, mutfakta set üstü ocağa gelen gaz borusunun sivri bir cisimle delindiğini belirledi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. ile yasak aşk yaşadığı tespit edilen itfaiyeci Turgay Gezgin'in eşi Fatma ile 2 çocuğunu şeytani bir planla öldürdüğü ortaya çıktı.

Aslında bu itfaiyeci kocanın, ilk cinayet girişimiydi. Ailesini ortadan kaldırmayı kafasına koyan Turgay Gezgin, bu kez daha sinsi bir plan yaptı. Yangından bir gün önce veterinerden aldığı eteri eşi ve çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine koyarak bayılttı. Hepsini yatak odasında aynı yatağa koydu. Sonrasında ise doğalgaz borusunu çivi ile deldi. Ardından da evi ateşe verip olayla ilgisi yokmuş gibi raporlu olduğu halde işe gitti.