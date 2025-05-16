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Haberler Aydın ‘Kuzenimi ve yengemi ben öldürmedim’

‘Kuzenimi ve yengemi ben öldürmedim’

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

‘Kuzenimi ve yengemi ben öldürmedim’

Aydın Nazilli'de para meselesi yüzünden tartıştığı kuzeni Emre Öztürk ile annesi Aysel Öztürk'ü bıçaklayarak öldüren Akın Demir'in yargılandığı davanın ikinci duruşması gerçekleştirildi.

‘Kuzenimi ve yengemi ben öldürmedim’

Aysel Öztürk ve Emre Öztürk

Demir, Kuzeni ve yengesini öldürdüğünü kabul etmedi. Olay günü yengesinin evine gittiğini kabul eden Demir, "Aramızda bir para konusu vardı. Kuzenim Emre kendisinde para olmadığını söyleyip annesinden istedi. Bu sırada ikisi kavga etmeye başladı ve birbirlerini bıçakladılar. Bende korktuğum için olay yerinden kaçtım. Ben katil değilim" diyerek kendisini savundu. Mahkeme, cinayetin işlendiği yerde keşif yapılmasına karar vermişti. 11 Nisan'da yapılması planlanan keşif, ertelenmişti.

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