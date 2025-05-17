3. kattan düşen mühendis gencin sır ölümü

AYDIN Didim'de üçüncü kattan düşerek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki İlker Dikme hayatını kaybetti. Olay, Didim Mersindere Mahallesi 3620 sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Annesiyle birlikte aynı evde ikamet eden 31 yaşındaki İlker Dikme oturduğu sitenin üçüncü katında düştü. Olayı duyan komşuları ise durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan şahıs Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İlker Dikme Hayatını kaybetti. Olayla ilgili Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, bilgisayar mühendisi İlker Dikme'nin düşme sonucu mu yoksa intihar mı ettiği sorularına cevap aranıyor.