Aydın polisinden büyük kaçakçılık operasyonu

AYDIN'IN Didim ilçesinde polis ekiplerinin işyerine yaptığı baskınlarda büyük miktarda kaçak içki ve sigara ele geçirildi. Yapılan ilk operasyonda merkezde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 40 şişe çeşitli ebat ve türlerde bandrolsüz/el yapımı alkollü içki ele geçirildi. İşyeri sahibi U.A. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Didim'de bulunan bir başka iş yerinde yapılan aramada ise 32.160 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 5 bin adet gümrük kaçağı ısıtılmış sigara malülü ele geçirildi. Operasyonun ardından M.E.T. ve G.T. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlemler uygulandı.