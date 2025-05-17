Serebral Palsi hastası Behlül’ün hayali gerçek oldu

AYDIN'DA serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle yüzde 80 engelli olan 19 yaşındaki Behlül Tübcil, askerlik hayalini temsili askerlik uygulamasıyla gerçekleştirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelliler Haftası ve Aile Günü kapsamında 29 engelli genç için temsili askerlik töreni düzenlendi. Behlül Tübcil'in asker selamını görevli bir askerin eliyle vermesi törenin en duygusal anlarından biri oldu. Manisa Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda da engelli bireyler için temsili askerlik yapmasının ardından gerçekleştirilen yemin töreninde engelli bireyler gurur yaşarken aileleri sevinç gözyaşları döktü.