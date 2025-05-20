Çakarlı araç kullanmak pahalıya patladı

AYDIN'IN Germencik ilçesinde, yasa dışı çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Germencik Gişelerinde gerçekleştirilen sabit yol kontrolü sırasında, bir araçta yasaklı çakar lamba tespit edildi. Sürücü E.B.K. (43), 138 bin 172 lira idari para cezasına çarptırıldı. Araç, 30 gün süreyle trafikten men edilerek Yedi Emin Otoparkı'na teslim edildi. Araçtaki çakar lambanın sökülerek kamu malına geçirilmesi için muhafaza altına alındığı bildirildi.