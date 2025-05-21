Ailesini katleden itfaiyeci cezaevine sevk edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi ve iki çocuğunu eterle bayıltıp evi ateşe vererek katleden itfaiyeci Turgay Gezgin, tutuklu bulunduğu Nazilli E Tipi Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart 2025 tarihinde yaşanan trajik olayda, itfaiye eri Turgay Gezgin, raporlu olduğu halde evine giderek eşi ve iki çocuğunu eterle bayılttıktan sonra evi ateşe verdi. Yangında eşi Fatma Gezgin (34) ile çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) hayatını kaybetti. Yangının ardından gözaltına alınan Turgay Gezgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın soruşturması sürerken, ailesini katleden itfaiyeci Turgay Gezgin, Adana Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Sevkin gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. İtfaiyeci Gezgin'in güvenlik gerekçesi ve soruşturmanın selameti açısından Adana Cezaevine sevkinin yapıldığı öğrenildi.