Kanala düşen küçük Eymen hayata tutunamadı

AYDIN'IN Köşk ilçesinde 10 yaşındaki Eymen Rehhal arkadaşları ile kanal kenarında oyun oynarken sulama kanalına düştü. Küçük Eymen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay Köşk'ün Serdaroğlu Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Ailesi tarlada çalışırken arkadaşları ile birlik kanal yolunda oyun oynayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Rehhal, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Tarım işçisi olarak çalışan aile, durumu hemen yetkililere bildirdi. Yapılan aramalar sonucunda Eymen'in kanala düştüğü tespit edilerek bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eymen, ambulansla Köşk İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.