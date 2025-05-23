Katil koca bipolar gerekçesiyle serbest

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 26 Haziran 2023'te evlendikten sadece iki ay sonra 'içine şeytan girdi' diyerek eşini boğazını kesip vahşice öldüren, bipolar hastası Mustafa Aydoğdu hakkında çıkan beraat kararı istinaftan da döndü. Cinayet kurbanı Nejla Aydoğdu'nun ailesinin yaptığı itiraz, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Cinayetin ardından tutuklanan memur Mustafa Aydoğdu, ifadesinde eşinin yaptırdığı aşı nedeniyle içine "şeytan girdiğini" ve bu yüzden cinayeti işlediğini öne sürdü.

İlk duruşmada 8 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen sanık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp raporunda Aydoğdu'nun "bipolar bozukluk" nedeniyle akıl sağlığının yerinde olmadığı ve suçun hukuki anlamını algılayamayacak durumda bulunduğu tespit edildi.

AİLE ADALET İSTEDİ

Mahkeme bu rapora dayanarak sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığına hükmetti ve ceza vermedi. Kararın ardından Nejla Aydoğdu'nun ailesi, sanığın ceza alması için üst mahkemeye başvurdu. Ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu reddetti. Böylece cinayet sanığı Mustafa Aydoğdu'ya verilen cezasızlık kararı kesinleşmiş oldu.