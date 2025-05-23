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Haberler Aydın Villada zehir tarlası

Villada zehir tarlası

İzmir’in Seferihisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir villa içinde kurulan serada özel düzenekle yetiştirildiği belirlenen 234 kök Hint keneviri ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Villada zehir tarlası

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Seferihisar ilçesindeki bir villada Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Villada zehir tarlası

Uyuşturucu üretimi yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

234 KÖK KENEVİR

İlgili ekipler, ilçedeki bir villada uyuşturucu madde üretildiği yönünde bilgi aldıktan sonra harekete geçti. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, önceki gün villaya operasyon düzenledi.

Villada zehir tarlası

Villadaki aramada, kurulan serada özel düzeneklerle yetiştirildiği belirlenen 234 kök Hint keneviri ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirildi. Villadaki O.A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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