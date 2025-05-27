Ege'nin en büyük su kaynağı bitmek üzere! Büyük Menderes Nehri kuraklıkla sınanıyor

Her geçen yıl yağışların azalması ve nehrin debisinin düşmesiyle birlikte kuraklığın etkisini daha da derinden hissettiklerini vurgulayan üreticiler de "Eskiden Menderes'in taşkınlarıyla uğraşırdık, şimdi ise su bulamıyoruz" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca son günlerde Aydın genelinde etkili olan yağışların da yetersiz kalması sebebiyle nehir üzerinde adacıklar meydana geldi.

DİĞER