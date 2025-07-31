Aydın’da çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlar için destek

Aydın'ın Efeler ilçesi Kenger Mahallesi'nde meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak ormanlık alana sıçrayan yangının, izlerinin silinmesi için çalışmalar sürüyor. Ekiplerin yoğun çabasıyla havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yangından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla da çalışmalar başlatıldı.

"Kırmızı yelekliler" olarak bilinen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller de bu kapsamda saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Yangından etkilenenlere psikolojik destek sağlamak amacıyla vatandaşları ziyaret eden Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri mahalle sakinleri ile görüşerek hem psikolojik hem de sağlık ihtiyaçlarının tespitini sağladı.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Efeler Kenger köyünde başlayan yangın sonrasında psikososyal destek ekipleri, afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların önlenmesi, afetlerden etkilenenlerin normal yaşamlarına geri dönme sürecinin hızlandırılması amacıyla vatandaşlarımız ile görüşmeler yaparak saha çalışması gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.