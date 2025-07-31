Eski vekil yaşam savaşı veriyor

Aydın-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada bir otomobil, önünde seyreden TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı.

Kazada önceki dönem CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ağır yaralandı. Kaza, İncirliova ilçesinde meydana geldi.

HURDAYA DÖNDÜ

72 yaşındaki Nurettin Demir idaresindeki otomobil, yol kenarında arızalandığı belirtilen ve domates yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Prof. Dr. Nurettin Demir, TBMM'de 24, 25 ve 26. dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili olarak görev yapmıştı.

Ok gibi TIR'a saplanan otomobil çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, araçta sıkışan Demir itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla güçlükle çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Nurettin Demir, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen Demir'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.