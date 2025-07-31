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Haberler Aydın Kırmızı ışıkta su molası zincirleme kaza yaptırdı

Kırmızı ışıkta su molası zincirleme kaza yaptırdı

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Kırmızı ışıkta su molası zincirleme kaza yaptırdı
AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde bir sürücünün kırmızı ışıkta araçtan inip arkadakilere su vermek istemesi, zincirleme kazaya neden oldu. İki kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü. Nazilli'den Denizli yönüne seyir halinde olan otomobiller kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada sürücülerden biri, arkasındaki araçta bulunan tanıdığına su vermek için aracından indi. Ancak ışığın yeşile dönmesiyle birlikte arkadan gelen tır duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken Ş.G. ve A.R.C. isimli iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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