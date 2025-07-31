Kırmızı ışıkta su molası zincirleme kaza yaptırdı

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde bir sürücünün kırmızı ışıkta araçtan inip arkadakilere su vermek istemesi, zincirleme kazaya neden oldu. İki kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü. Nazilli'den Denizli yönüne seyir halinde olan otomobiller kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada sürücülerden biri, arkasındaki araçta bulunan tanıdığına su vermek için aracından indi. Ancak ışığın yeşile dönmesiyle birlikte arkadan gelen tır duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken Ş.G. ve A.R.C. isimli iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.