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Haberler Aydın Patlıcan közlerken uçurumdan yuvarlandı

Patlıcan közlerken uçurumdan yuvarlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, pazardan aldığı patlıcanları arazide közlemek isterken çıkan yangına panikle tepki veren emekli öğretmen 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

İHA

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Patlıcan közlerken uçurumdan yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre, Uydukent Sitesi'nde yaşayan emekli öğretmen İbrahim Ş. (63), pazardan aldığı patlıcanları közlemek için evinin hemen yanındaki tepelik alana çıktı. Kuru otların bulunduğu bölgede bir ateş çukuru açarak patlıcanları közlemeye başlayan İbrahim Ş.'nin yaktığı ateş kısa sürede kontrolden çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevreye sıçrayan alevler, kuru otları tutuşturdu.

Yangını fark eden İbrahim Ş., paniğe kapılarak bulunduğu noktadan 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim Ş., olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde makilik alana sıçramadan kontrol altına alındı. Emekli öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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