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Haberler Aydın Kadın doktorun bebek skandalı

Kadın doktorun bebek skandalı

Kuşadası’nda ibretlik bir sağlık skandalı yaşandı. Çocuk doktoru Şebnem E, çalıştığı hastanede doğum yapan bir kadından evlat edinmek üzere para karşılığı bebeğini aldı. Skandal ise kadın doktorun evde bebeği kucağından düşürdüğü için hastaneye geri getirmesiyle ortaya çıktı

ÖZEL HABER İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Kadın doktorun bebek skandalı

AYDIN Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Şebnem E, iddiaya göre hastanede doğum yapan ve çocuğuna bakamayacağını söyleyen bir kadının 9 günlük bebeğini para karşılığı aldı. Bebeğe bir de bakıcı tutan Şebnem E, eve getirdiği bebeği ayağı aksadığı için kucağından yere düşürdü. Paniğe kapılan kadın doktor, başkasının bebeğiymiş gibi tedavi ettirmek istediği bebeği, bakıcıyla çalıştığı hastaneye getirtti. Skandal ise yoğun bakımda görevli hemşirenin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Kadın doktorun bebek skandalı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

BEBEĞİN yüzü ve başındaki darbe izlerini fark eden hemşirelerin bilgi vermesi üzerine doktor Şebnem E, bebeği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Sevk belgesine de, "Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm" notu düşen doktor hakkında insan ticareti yapmak ve taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Şebnem E, çocuğu olmadığı için görev yaptığı hastaneye 11 gün önce gelen bir kadının doğurduğu bebeği para karşılığı aldığını itiraf etti.

Kadın doktorun bebek skandalı

ŞEBNEM E. GÖZALTINA ALINDI

BAŞHEMŞİRENİN şüphesiyle harekete geçen hastane yönetimi, skandalı savcılığa bildirdi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü doktor Şebnem E'yi görevden uzaklaştırıldı. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı da "taksirle yaralama" suçlamasıyla doktoru gözaltına aldı.

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