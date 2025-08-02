Aydın’dan 130 ülkeye dış satım

Aydın Sanayi Odası'nın (AYSO) raporuna göre, ihracat performansı ivme kazandı. Aydın, Ocak-Haziran döneminde 908 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 22. sırada yer alırken, ithalatta 196 milyon dolarla 28. sıraya geriledi. Haziran ayında ise 133.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İthalat tarafında ise sert bir düşüş yaşandı. Haziran ayında ithalat yüzde 52.6 azalarak 24,3 milyon dolara geriledi. Aydın'ın 12 aylık ithalat hacmi ise yüzde 20 azalarak 506.6 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu düşüş, ilin dış ticaret açığını azaltan önemli bir gelişme olarak yorumlandı.