Gezi teknesindeki kaza korkuttu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan yolcu Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kuşadası ilçesi açıklarında bulunan bir gezi teknesinde yaşanan kaza paniğe neden oldu. Teknede bulunan bir vatandaş, yaralanarak yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı şahsı güvenli şekilde bota alarak kıyıya çıkardı. Karaya getirilen yaralı, burada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı