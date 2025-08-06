  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Yanlış minibüs ölüme götürdü

Yanlış minibüs ölüme götürdü

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Yanlış minibüs ölüme götürdü

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Arslan, yanlış minibüse binerek gittiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Bağcıllı Mahallesi'nde yaşayan ve gezmek için ilçe merkezine giden Arslan, akşam evine dönmek üzere minibüse binmek istedi ancak yanlış minibüse bindi.

Gece saatlerinde Alaşehir'de minibüsten inen Arslan, karşıya geçmeye çalışırken seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınlarının ve güvenlik güçlerinin saatler süren arama çalışmaları, acı haberle sona erdi

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA