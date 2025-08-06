Yanlış minibüs ölüme götürdü

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Arslan, yanlış minibüse binerek gittiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Bağcıllı Mahallesi'nde yaşayan ve gezmek için ilçe merkezine giden Arslan, akşam evine dönmek üzere minibüse binmek istedi ancak yanlış minibüse bindi.

Gece saatlerinde Alaşehir'de minibüsten inen Arslan, karşıya geçmeye çalışırken seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınlarının ve güvenlik güçlerinin saatler süren arama çalışmaları, acı haberle sona erdi