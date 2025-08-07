Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

ALMANYA'DAN tatil için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen Poyraz Basnak (20) hayatını kaybetti. Olay, 23 Temmuz'da Mahallesi sahilindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sahilde yürüyüş yapan O.A. (17) ile P.G. (18) arasında başlayan sözlü tartışma çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden engellendi.

Ancak saatler sonra taraflar yeniden karşılaştı. P.G., daha önce tartıştığı O.A. ve onun arkadaşı Poyraz Basnak'ı sahilde görünce, iddiaya göre arkadaşı A.G.'yi çağırarak ikiliye saldırdı. A.G.'nin elindeki sopayla vurduğu Poyraz Basnak, başından ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı.

O.A. da saldırganlar tarafından darp edildi. Saldırganlar kaçarken, ağır yaralanan Poyraz Basnak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak talihsiz genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.